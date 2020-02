Morgonkoll: Optimism i Asien – men Sony coronavarnar

Ford redovisar ett justerat resultat per aktie på 0:12 dollar för det fjärde kvartalet 2019. Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0:17 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos. Försäljningen var 36,7 miljarder dollar. Väntat var en försäljning på 36,6 miljarder dollar.

Tesla tappade fart på slutet men stängde ändå 13,7 procent upp för dagen. Under dagen gick Tesla om Ford som den största fordonstillverkaren i USA sett till bolagsvärdering (Enterprise value).

Börserna i New York fortsatte att stiga under tisdagen efter måndagens starka utveckling. Sektorsvis var det teknikbolagen som ledde utvecklingen med en uppgång på 2,6 procent, då bland annat flera halvledarbolag gick starkt.

Pete Buttigieg hade en knapp ledning efter att första omgången av de försenade resultaten i det demokratiska primärvalet i Iowa publicerades sent på tisdagskvällen. På andra plats låg Bernie Sanders, som var favorit till att ta hem delstaten.

I sitt state of the union-tal fokuserade Donald Trump som väntat mer på sina framgångar under de tre senaste åren än på löften inför en eventuell andra mandatperiod. Presidenten berörde förvisso frågor som infrastruktur och läkemedelspriser, men lovade inga nya policyinitiativ. Han sade dock att han är beredd att skriva under lagstiftning som syftar till att sänka läkemedelspriser.

Håll koll på...

Kulmen för rapportflod

Onsdagen markerar zenit för Stockholmsbörsen rapportperiod denna gång. Bland annat kommer ABB, Hexagon, Handelsbanken, Fabege, Wallenstam och Indutrade med siffror.