Morgonkoll: Oljan fortsätter ner – mest neråt i Asien

Det är mestadels röda siffror i Asien under onsdagsmorgonen efter tisdagskvällens nedgångar i New York. Shanghaibörsens kompositindex handlas ned 0,1 procent medan Hongkongs Hang Seng backar knappt 0,4 procent. Shenzhenbörsen utgör dock ett av få undantag med en uppgång på en knapp halv procent.

Den kinesiska industriproduktionen ökade mer än väntat i oktober och arbetslösheten i landet var oförändrad på 4,9 procent enligt färska siffror från landets statistikmyndighet. Detaljhandeln kom dock in under förväntan under månaden.

Den japanska ekonomin krympte som väntat under det tredje kvartalet, bland annat på grund av effekter av tyfonsäsongen. Tokyobörsens Nikkei ligger dock bara strax under nollan när klockan närmar sig 6.30 svensk tid och har handlats ned 0,1 procent.

I Sydkorea handlas storbolagsindex Kospi 200 ned drygt 0,4 procent medan Kosdaqs kompositindex går mot strömmen och stiger hela 1,2 procent.

Oljan har fortsatt att gå svagt i den tidiga onsdagshandeln efter tapp på över 5 procent på tisdagen. Brent handlas fortsatt ned med spotpriset ned 0,1 procent till 65,24 dollar per fat och första terminen ned knappt 0,3 procent till 65,31 dollar. Den amerikanska WTI-oljan handlas mer splittrat med spotpriset upp 0,4 procent tull 55,1 dollar samtidigt som första terminen sjunker lika mycket till 55,49 dollar per fat.

Nytt under natten och morgonen

De ledande USA-börserna tappade successivt fart under tisdagen. Nasdaq gick mot strömmen genom att noteras vid oförändrade nivåer. Vid stängning hade Dow Jones industriindex tappat 0,4 procent till 25.287, medan S&P 500 var ned 0,2 procent till 2.722. Teknikorienterade Nasdaq var oförändrat vid 7.201.