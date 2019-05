Morgonkoll: Mexikotullar tynger Japan

I Kina var dock handeln mer stabil under fredagen. Shanghai-börsen var efter lunch strax över nollan och Hongkong-börsen var ner 0,2 procent.

USA:s president Donald Trump meddelade under natten till fredagen att USA från och med den 10 juni kommer att införa importtullar på 5 procent på alla varor från Mexiko till dess att inflödet av ”illegala migranter” till USA från Mexiko stoppas, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Bränslecellsföretaget Myfc redovisar första kvartalet på fredagen. Bolaget har just gjort en nyemission som har dragit in 40 Mkr. Med ett börsvärde på drygt 50 Mkr tycks förväntningarna på bolagets teknik inte vara speciellt höga.

Nytt från natten och morgonen

• De ledande börserna i New York hade ännu en svag handelsdag under onsdagen, då oron över de makroekonomiska utsikterna tilltog. Den pressade amerikanska tioårsräntan repade sig dock under kvällen efter att ha fallit inledningsvis. Samtliga sektorer backade och sämst gick det för kraftbolag som var ned 1,4 procent, medan råvarubolag sjönk måttliga 0,1 procent. På torsdagen noterades svaga uppgångar för samtliga ledande USA-index.

• USA:s BNP ökade 3,1 procent under första kvartalet enligt den andra beräkningen, ner från 3,2% tidigare. Kärn-PCE-inflationsmåttet justerades samtidigt ner till 1,0 procent, från 1,3 procent tidigare.

• USA:s president Donald Trump sade på torsdagen att USA har bra handelssamtal med Kina, och att Peking vill träffa ett avtal med Washington. ”Kina skulle älska att träffa ett avtal med oss. Vi hade ett avtal och de bröt avtalet. Jag tror att om de kunde göra det igen så skulle de inte gjort som de gjorde”, sade han.