Morgonkoll: Mest nedåt i Asien – Volvo Cars systerbolag faller

Utlåningen till svenska företag har ökat under många år, även om pandemin gjort att tillväxttakten stannat av något. Men när ekonomin nu öppnas upp finns det på nytt ett stort behov av finansiering. Exempelvis bland företag som vill få en extra skjuts i sin tillväxtresa genom förvärv, investeringar eller expansion. Behov finns även bland företag som har haft det tufft under pandemin och behöver hitta finansieringskällor när betalningar för skatter, arbetsavgifter och amorteringar börjar återgå till det normala.

– Det finns många olika anledningar när du som ägare till ett bolag har behov av kapital, och det är kanske inte alltid den bästa lösningen att ta in nya investerare. Utan det är viktigt att verkligen hitta en lösning som ska verka med företagets ambitioner, möjligheter och utmaningar. En individuellt utformad lösning skapar bättre förutsättningar för företaget att nå sin fulla potential, förklarar Joakim Wiksten, CEO på Serafim Finans.

Det kan vara en snårig djungel för dig som entreprenör att veta hur du ska finansiera ditt bolag på bästa sätt, då det finns många olika sätt att göra det på. Allt från att ta in ägarkapital till fakturaköp eller lån på kortare eller längre löptider med olika syften.

– Den bästa mixen beror helt på i vilken bransch och vilken fas ditt bolag befinner sig i, och kombinationen av eget kapital och skuld. Snabbväxande bolag brukar ofta ta in eget kapital via fonder och ängelinvesterare. Ett alternativ för vissa bolag kan vara att finansiera delar av det kapitalet med lån för att slippa späda ut sina ägarandelar. Dessutom ger ett skuldinstrument ofta en bra hävstång på det investerade kapitalet och skapar en bättre avkastningskalkyl, berättar Anna Rytterling, Head of Corporate på Serafim Finans.

Serafim Finans erbjuder allt från olika typer av rörelsefinansiering till investeringskrediter, exportfinansiering och förvärvsfinansiering av olika slag.

– Vi är till viss del branschfokuserade hos oss för att verkligen förstå våra kunders behov. Utöver våra erfarna rådgivare som fokuserar på företagsfinansiering har vi också ett antal seniora rådgivare som är inriktade på fastighetsfinansieringar i alla olika former. Allt från kommersiella fastigheter och hyresbostäder till utveckling av bostadsrättsföreningar och hyresrätter, säger Anna Rytterling.

Även om pris förstås är en viktig faktor i valet av finansiär, så blir det allt viktigare i dagens snabbföränderliga värld att välja en motpart som verkligen engagerar sig i dig och ditt bolag.

– Vi har investerat i erfaren och kompetent personal. Vår affärsmodell går också mycket ut på att ha ett personligt nära samarbete med våra kunder, och att vara ett långsiktigt stöd över tid. Vi fokuserar inte på att jaga den där sista effektiviserings- och stordriftsfördelen som storbankerna gör utan kan erbjuda små och mellanstora företag en mycket mer personlig rådgivning, det tycker jag är en av våra unika fördelar, säger Joakim Wiksten.

Om Serafim Finans AB

Vi är ett kreditmarknadsbolag som erbjuder finansiella lösningar till företag och konsumenter, sedan 2004. Vi strävar efter att hitta flexibla och långsiktiga lösningar som gör det enkelt och smidigt för våra kunder att nå sin fulla potential.

Läs mer om Serafim Finans och vad vi kan erbjuda på serafimfinans.se