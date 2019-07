Morgonkoll: Lägre handel i Asien på nya tullhot

Även på den sydkoreanska börsen noteras nedgångar med Kospi-index på minus 0,9 procent under förmiddagshandeln. Billtillverkaren Toyota lyfter samtidigt närmare 1 procent efter nyheten att bilförsäljning i USA sjönk mindre än väntat i årstakt under juni.

I dag onsdag händer inget, en minoritet tror det sker under fjärde kvartalet i år, men majoriteten räknar med att Riksbanken först under tredje kvartalet 2020 lyfter sin minusränta på 0,25 procent till nollan. Ledtrådar från Stefan Ingves & Co klockan 9.30.

...Tjänstekonjunkturen nästa

De sämre tiderna börjar synas i den mer sencykliska tjänsteindustrin? Kolla det svenska tjänste-PMI:et! Senast visade indexet 53,3 eller fortsatt tillväxt, men är precis som indexet för tillverkningsindustrin på väg söderut.

Nytt från natten och morgonen