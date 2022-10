Tokyos Nikkei 225-index stiger 0,4 procent vid klockan halv sju på måndagsmorgonen. Japanska börser fick en skjuts uppåt efter Mimasus Semiconductors oväntat starka delårsrapport som lyfter halvledarsektorn, skriver Reuters. En rad fordonsaktier finns också bland de största vinnarna. Toyota avancerar 2,9 procent.

Hongkongbörsens Hang Seng faller däremot 1,3 procent. Nedgången är bred och tydliga fall noteras bland annat för e-handelsbolaget Jd.com, minus 2,9 procent och Meituan, ned 2,5 procent, Alibaba backar 0,8 procent. Konglomeratet Tencent sjunker 2,3 procent.

Börserna i Fastlandskina håller stängt hela veckan på grund av firande av den högtiden som går under namnet nationaldagens gyllene vecka. Under måndagen håller även börsen i Sydkorea stängt på grund av helgdag.

Under söndagen rapporterade flera internationella medier att oljekartellen Opec+ överväger en produktionsminskning med 1 miljon fat per dag för att hålla oljepriset uppe även vid minskad efterfrågan och en svagare konjunktur.

• De amerikanska börserna bytte uppgångar till nedgångar och kursutvecklingen under både veckan och september blev därmed ännu dystrare. Fallen i sportmode- och kryssningssektorn stack ut efter att Nike och Carnival rapporterat för kvartalet.​ Vid stängning var S&P 500 ned 1,5 procent, motsvarande en nedgång på 2,2 procent räknat från Stockholmsbörsens stängning.

• Aktivistfonden Elliott Management kan överväga att få in en representant i Swedish Matchs styrelse, enligt Reuters som hänvisar till en källa. Elliott har i nuläget en representant i Swedish Matchs valberedning. Tidigare på fredagen flaggade Elliott för ett ägande på 7,25 procent av rösterna och kapitalet i Swedish Match.

• Det finns ”lovande tecken” på att inflationstrycket har börjat att lätta, men det kan ta ett tag innan det syns i datan, menar Fed-chefen Thomas Barkin. Enligt honom verkar det som att covid-19 är på väg att hamna i ”backspegeln”, samtidigt som utbudschocker lättar. Några stora detaljhandelsbolag har också för stora lager och bostadsmarknaden verkar hålla på att landa. Vidare har arbetsgivare större framgångar inom rekryteringar och det har varit breda nedgångar på råvarumarknaden från toppnoteringarna.

• Fed behöver sänka räntehöjningstakten för att förhindra en dysfunktion i kreditmarknaden, enligt strateger vid Bank of America. En långsammare räntehöjningstakt och en möjlig paus skulle låta ekonomin att helt anpassa sig till alla de extrema åtstramningar som redan implementerats, men som fortfarande färdas genom det finansiella systemet. Om inte systemet får anpassa sig, riskeras en dysfunktion som skulle vara svår att kontrollera och åtgärda, skriver strategerna.

• Enligt Nordnets investeringsekonom Per Hansen finns det inte mycket hopp att hämta för de nuvarande aktieägarna av SAS i fredagens uppdatering av de finansiella utsikterna. ”Som förväntat - kassan är tom och värdena är tappade”, menar han. ”De nuvarande aktieägarna kommer att spädas ut betydligt mer än 95 procent”, konstaterar Per Hansen, som tillägger att ”investerarnas pengar är förlorade (igen); de får sannolikt en 'företrädesrätt' för att kunna köp nya aktier gång på gång. Bra pengar efter många dåliga”.

• Inköpschefsindex för den japanska tillverkningsindustrin sjönk till definitiva 50,8 i september jämfört med 51,5 föregående månad.

• Stora japanska industriföretags bedömning av konjunkturläget sjönk under det tredje kvartalet. Index för stora företag inom tillverkningsindustrin sjönk till 8 under det tredje kvartalet, jämfört med 9 kvartalet innan. Totalt räknar de stora företagen med att investeringarna ska öka med 21,5 procent under detta budgetår.

• Utvecklingen på Asienbörserna är något avvaktande på måndagsmorgonen då Kina håller helgstängt. Oljepriser stiger dryga 2 procent då OPEC+ diskuterar en produktionsminskning med 1.000.000 fat per dag.

• Presidentvalet i Brasilien går mot ytterligare en röstomgång. Detta efter att president Jair Bolsonaro fått överraskande stort förtroende, vilket stoppade motståndskandidaten Luiz Lula da Silvas från absolut majoritet. Den andra röstningsomgången kommer att hållas den 30 oktober.

Helgstängt i Kina

Kina firar med stängda fastlandsbörser i en hel vecka, till minne av Folkrepublikens grundande 1 oktober 1949. Inte fullt lika entusiastiska Hong Kong håller dock börsöppet, med undantag för tisdag.

Hur mår industrin?

Inköpschefsindex, PMI, för svensk industrin var klart svagare än väntat i augusti och svagare än det historiska snittet för femte månaden i rad. I dag får vi septembermätningen för Sverige, övriga Europa och USA.

Bromsad bilförsäljning

Till och med augusti i år registrerades 13 procent färre nya bilar jämfört med i fjol. Utbudsstörningar snarare än vikande efterfrågan dämpar mest, enligt Mobility Sweden. Septembersiffran publiceras kl 09.

Nytt från jobbfronten

Ännu sjunker arbetslösheten, men hur länge till? Enligt Arbetsförmedlingen uppgick den till 7,6 procent vecka 38, en tiondels procentenhet ned på en månad. Måndag betyder ny veckostatistik från myndigheten.

