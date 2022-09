Morgonkoll: Kraftigt börsfall i Tokyo – uppåt i Kina

De ledande börserna i Asien bjöd på sjunkande index under fredagsmorgonen. Tokyobörsen håller dock stängt.

Strax efter att klockan passerat 6 svensk tid var Shanghaibörsens kompositindex ned 1,1 procent medan den tekniktunga Shenzhen komponenten är ned 1,8 procent.

I Hongkong tappar Hang Seng-index 1 procent med internetjätten Tencent ned 2,3 procent, e-handelsbolaget Alibaba 1,9 procent och kasinobolaget Sands China 3,5 procent.

Bland övriga börser i regionen faller Australienbörsens, som hade stängt på torsdagen, S&P/ASX 200 med 2,2 procent medan sydkoreanska Kospi är ned 1,9 procent och indiska Nifty 50 1 procent.

Nyheter från natten och morgonen från Nyhetsbyrån Direkt:

• På torsdagen avslutades börshandeln i USA med lägre huvudindex efter en illröd handelssession dagen innan. Teknikaktier var under särskild press, samtidigt som Fedex trotsade det sura humöret och steg efter sin rapport. S&P 500 var vid stängning ned 0,9 procent till 3.758, vilket var oförändrat räknat från Stockholmsbörsens stängning. Asiatiska börser följer överlag med neråt på fredagen.

• Under handelsdagen rapporterade logistikbolaget Fedex, som tidigare i september vinstvarnade och gav preliminära siffror för det gångna kvartalet. De preliminära siffrorna stämde överens med de publicerade på torsdagskvällen och rapporten innehöll även presentationen av ett kostnadsbesparingsprogram på 4 miljarder dollar till 2025. Aktien klättrade 0,8 procent.

• Ögonsensorbolaget Tobii kan inte kommentera huruvida bolagets eyetracking-teknologi är integrerad i Picos nya VR-headset för konsumentmarknaden med namnet Pico 4 Pro. Det uppger Tobiis informationschef Joel Karlsson för Nyhetsbyrån Direkt strax efter att Pico på torsdagen lanserat sitt nya VR-headset i versionerna Pico 4 och Pico 4 Pro.

• I Storbritannien sjönk GfK:s index över hushållens ekonomiska förtroende till -49 i september från -44 i augusti. Det var klart under väntade -42 och den lägsta notering som uppnåtts i statistikserien, som startade 1974.

• Storbritanniens finansminister Kwasi Kwarteng ska på fredagen försöka sätta in chockterapi för att behandla landets stagnerande ekonomi. Detta med ett tillväxtpaket i 30 punkter som ska vända ”den onda cirkeln av stagnation till en god cirkel av tillväxt”, rapporterar Financial Times.

• Jonathan Haskel, ledamot i Bank of Englands penningpolitiska kommitté, sade på torsdagen att regeringens planer för att stimulera ekonomin reser ”svåra” frågor för centralbanken som samtidigt försöker pressa ner inflationen från 40-årshögsta nivåer.

• Japans premiärminister Fumio Kishida sade på torsdagskvällen att regeringen kommer att hålla ett vakande öga på rörelserna på valutamarknaden och agera kraftfullt mot överdrivna fluktuationer.

Håll koll på...

Oncopeptides vs FDA

Forskningsbolaget Oncopeptides har tappat över halva sitt börsvärde under veckan efter att den amerikanska läkemedelsmyndigheten publicerat dokument inför ett rådgivande möte om bolagets cancerpreparat Pepaxto. Under torsdagskvällen, svensk tid, röstade FDA:s rådgivande Odac-kommitté emot Pepaxto med röstsiffrorna 2 för och 14 emot.

Tung konjunkturmätare

I dag får vi viktiga siffror från flera stora ekonomier i form av preliminära inköpschefsindex från industrin i september. Mest fokus ligger på USA-siffran. Håller sig index över 50-nivån, som är skiljelinjen mellan tillväxt och ekonomisk avmattning?

Stängt i öst

Den som vill ha indikationer från Asienbörserna får på fredagen nöja sig med index utanför Japan. Tokyobörsen håller nämligen stängt för firandet av höstdagjämningen så att handlarna kan lämna börsskärmarna och ägna sig åt släktträffar och utomhusaktiviteter.

Tieto avskiljer utdelning

Likt flera andra bolag har it-konsulten Tieto gått över till halvårsvis utdelning och årets totala belopp om 1,40 euro per aktie har delats i två. I dag handlas aktien utan rätt till andra halvårets 0,70 euro, cirka 7,60 kronor. Räkna med motsvarande kursfall.

