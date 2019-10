Morgonkoll: Konjunkturoro sänker Asienbörserna

Tisdagens trista konjunktursignaler världen över drog ned humöret på onsdagshandeln. Under onsdagen presenterade ISM sitt inköpschefsindex för industri i USA vilket visade den lägsta noteringen sedan juni 2009.

Strax efter klockan 06 var Hongkongs Hangseng-index ned 0,3 procent, japanska Nikkei drogs ned 0,5 procent efter att tungviktarna Softbank sjönk runt 3 procent och elektromekanikbolaget Fanuc tappade 0,4 procent. Sydkoreas Kospi-index var ned 1,3 procent. Australiens S&P/ASX 200 var ned drygt 1,2 procent på grund av en vinstvarning från storbanken National Australia Bank.

Nytt under natten och morgonen

De ledande börserna i New York backade under tisdagens handel, sedan negativa ISM-siffror lagt band på den initial uppgången. Dow Jones storbolagsindex var vid stängning ned 1,3 procent till 26.573.

Storbritanniens premiärminister, Boris Johnson, kommer att presentera en ny utträdesplan under onsdagen. Planen innefattar ”två gränser i fyra år”, enligt The Telegraph.