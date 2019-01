Morgonkoll: Kinesiska börserna repar sig men nedgång i Tokyo

Tokyos Nikkei 225 steg i den inledande handeln men rörde sig snabbt nedåt i småtimmarna och handlas nu under nollan, ned 0,2 procent. Tjänstebolag och banker går mot strömmen och bjuder på uppgång medan detaljhandeln och råvarurelaterade aktier faller tillbaka.

Efter onsdagskvällens rapportdrivna uppgång i New York, där storbanker som Goldman Sachs gick starkt, har Asien bjudit på en mjukare utveckling under morgonen.

Oljan handlas ned något under torsdagsmorgonen. Spotpriset på Brent har tappat knappt 0,6 procent till 69,95 dollar per fat med den amerikanska WTI-oljan är ned 0,6 procent till 51,95 dollar per fat.

Nytt under natten och morgonen

De ledande New York-börserna handlades uppåt på onsdagen där rapporterande storbankerna Goldman Sachs och Bank of America agerade draglok. Finans var den sektor som gick överlägset starkast.