Morgonkoll: Kina halkar efter uppgång i Asien

Asienbörserna följer New York uppåt under onsdagen med japanska Nikkei i täten. Runt klockan 6 svensk tid handlas Tokyobörsens storbolagsindex upp 1,5 procent, bland annat med stöd av en svagare yen som under natten tappat så mycket som 11 punkter till 112,41 mot den amerikanska dollarn men återhämtat sig något under småtimmarna.

Seoulbörsens breda kompositindex handlas samtidigt upp 0,7 procent medan Kospi 200 är upp drygt 1,2 procent.

Utvecklingen är svagare i Kina där Shanghaibörsens kompositindex är upp knappt 0,1 procent medan Shenzhenbörsen är ned 0,2 procent. Hongkong håller helgstängt.

Uppgångarna i Asien kommer efter att starka kvartalssiffror från bland annat Goldman Sachs och Morgan Stanley lyft New York-börsen under tisdagen. Teknikaktier tog fart efter att streamingtjänsten Netflix redovisat betydligt starkare kundsiffror än väntat och rusade i efterhandeln.

Rapportperioden börjar ta fart, klockan 08.00 är det dags för Castellum och Venue Retail Group att visa korten. Investor följer efter klockan 08.15 och Nilörn står i fokus klockan 11.00.

Från Storbritannien presenteras KPI och PPI för september klockan 10.30 och sedan husprisindex klockan 10.30. Klockan 11 släpps KPI för euroområdet.

Nytt under natten och morgonen

Streamingföretaget Netflix redovisar ett resultat per aktie på 0:89 dollar för det tredje kvartalet 2018, klart över förväntan, och även antalet nya abonnenter slog prognosen.