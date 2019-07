Morgonkoll: Kasino- och teknikbolag lyfter Hongkong

Australiska ASX 200 rör sig uppåt, plus 0,4 procent inför ett räntebesked från centralbanken Reserve bank of Australia som väntas sänka räntan.

Uppgången kommer trots att de politiska oroligheterna eskalerade under måndagen då demonstranter tog sig in i det lokala parlamentet innan polis kunder överta byggnaden igen.

...Going down Down Under

Australiens centralbank sänkte i maj sin styrränta till 1,25 procent. På tisdagen sänks den igen, till 1,00 procent, om analytikerkåren får rätt. Också Nya Zeeland har under våren sänkt räntan.

...Fed tolkar G20