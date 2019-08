Morgonkoll: Hongkongprotester lyfte kinesisk flygplatsaktie

ZEW, som visar tyska finansanalytikers förväntningar på ekonomin, har fallit brant under året. I tisdagens undersökning spås fallet fortsätta till indexnivån minus 28, jämfört med minus 24,5 föregående månad.

De kinesiska fastlandsbörserna rörde sig annars nedåt under tisdagen och Shanghaibörsens kompositindex har i skruvande stund tappat 0,7 procent medan den tekniktunga Shenzhenbörsen är ner 0,9 procent.

Hongkongs flygplats, en av världens största sett till mängden passagerare, var återigen öppen efter måndagens protester men med hundratals inställda flygningar under tisdagsmorgonen . Ett bolag som drabbades hårt av de inställda flygningarna var Cathay Pacific Airways vars aktie faller med 4,4 procent på tisdagen.

Tokyobörsens Nikkei 225- index var strax efter klockan sex svensk tid ner 1,3 procent efter att ha hållit helgstängt under måndagen medan Hongkongbörsens Hang Seng-index är ner 1,9 procent.

• De ledande börsindexen i New York inledde veckan med breda nedgångar, i takt med fallande amerikanska statsobligationsräntor och ökade globala oroligheter. Samtliga sektorer backade, med finans i botten.

• CBS och Viacom är i slutskedet av förhandlingarna om en fusion mellan de två mediabolagen, rapporterade Wall Street Journal. CBS var ned 1,5 procent medan Viacom sjönk 5 procent.

• Hongkongs flygplats är återigen öppnad efter gårdagens protester. Dess administratör varnar dock för att flygen fortfarande kommer påverkas av gårdagen. Flygbolaget Cathy Pacific uppgav att de ställt in över 200 flyg under tisdagen, både ut och in i flygplatsen.

• Under natten har asiatiska börser fallit, det breda Topix-index handlas i skrivande stund ned 1,2 procent. Under natten har dollarn stärkts både mot euron och yen. Amerikanska räntor handlar på gårdagskvällens låga nivå, där en tioåring nu har en ränta på 1,65 procent. Dess Japanska motsvarighet har handlats ned 1 punkt till en ränta om -0,23 procent.

•Partiet Lega, med vice premiärminister Matteo Salvini i spetsen, kommer antagligen få vänta minst en vecka med att ta makten i Italien. Detta efter att senaten misslyckats med att bestämma ett datum för Legas föreslagna misstroendeomröstning. Premiärministern, Giuseppe Conte, kommer antagligen bli inbjuden för att adressera senaten den 20 augusti, där han förväntas lämna ett uttalande om sin egen och regeringens framtid.