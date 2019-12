Flera techbolag under press på kinesiska börserna

Vid 6.20-tiden svensk tid handlas Hongkongbörsen upp 0,1 procent medan Shanghaibörsen och Shenzhens kompositindex backar 0,5 respektive 0,7 procent.

I Kina har flera techbolag varit under hård press efter att en statlig investerarfond planerat att sälja av stora innehav i tre bolag. Den statsstödda fonden meddelande i helgen att den planerar att sälja av runt 1 procentenhet i vardera bolag, vilket har fått bolagstrion att falla tungt på börsen. Gigadevice Semiconductor backar 5,8 procent, Shenzhen Goodix Technology 5,9 procent och Hunan Goke Microelectronics faller hela 9,4 procent.

Försäljningen kommer efter att de tre bolagen har presterat starkt på börsen i år med uppgångar på 213, 160 respektive 93 procent. Det statliga tilltaget ger avtryck i hela techsektorn, som backar brett under måndagen.

Under måndagen har Kinas finansminister också gått ut med att regeringen kommer att sänka importtullarna på runt 850 varor från och med den 1 januari i ett grepp att öka importen till landet. På listan över produkter med sänkta importtullar finns fruset fläskkött och avokado, men också på ferroniobium som används inom stålindustrin. Tilltaget från den kinesiska regimen är inte nytt, och i år har 706 produkter fått temporära tullsänkningar.

I Australien faller ASX 200 0,4 procent, med flera gruvbolag i botten. Den globala gruvjätten Rio Tinto backar 1,6 procent medan Fortescue Metals faller tillbaka 1,1 procent.

Bland de övriga börserna i regionen avancerar japanska Nikkei-indexet 0,1 procent, medan Sydkoreas Kospi-index faller tillbaka 0,1 procent.

Nytt från natten och morgonen

• Börserna i New York steg på fredagen efter positiva signaler i handelskonflikten mellan USA och Kina. Samtliga sektorer slutade på plus och det var kraftbolag som gick starkast medan finans och dagligvaror endast steg marginellt. USA-terminerna är marginellt upp på måndagsmorgonen.

• Donald Trump skrev på Twitter under fredagen att han har haft ”ett mycket bra samtal” med Kinas president Xi Jinping angående handelsavtalet. ”Kina har redan börjat köpa jordbruksprodukter i stora volymer. Ett formellt undertecknande håller på att arrangeras”, tillade den amerikanska presidenten.

• ”Den första fasen av handelsavtalet mellan USA och Kina är bra för båda länder och för hela världen”, kommenterade presidenten Xi Jinping i kinesisk media, enligt CNBC.

• Den australiensiska och nyazeeländska dollarn har under morgonen stötts av beskedet sänkta kinesiska importtullar och att nya handelsavtal sänker tullar på varor in i Kina från länder som just Australien och Nya Zeeland samt bland annat även Sydkorea.