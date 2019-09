Morgonkoll: Börssmäll i Japan och makrosmäll i Kina

Statistik från den kinesiska statistikbyrån visar att vinsterna i kinesiska industriföretag föll med 2 procent i årstakt i augusti, efter att ha ökat med 2,6 och 3,1 procent i juli respektive juni.

”Det ser ut som att vi kommer ha ett ytterligare svagt kvartal och vi kommer behöva mer stimulanser”, säger Oxford Economics Asienanalytiker Sian Fenner till CNBC.

På de kinesiska fastlandsbörserna handlas kompositindex i Shanghai vid klockan 06.30 kring nollan, medan Shenzhenbörsen är upp 0,8 procent. I Hongkong handlas Hang Seng-index ned 0,3 procent.

I Japan faller jättekonglomeratet Softbank med 2,3 procent. Nikkei 225 backar 1,3 procent samtidigt som det bredare Topix-indexet faller hela 1,8 procent. Nedgången drivs till viss del av att flera bolag handlas exklusive rätt till utdelning.

Sydkoreas Kospi-index backar 1,1 procent. Samsung backar 0,7 procent och chipptillverkaren SK Hynix faller 2,7 procent.

Under natten och morgonen:

De ledande börserna i New York återhämtade en del av den tidiga nedgången under torsdagen, men stängde svagt nedåt. USA-terminerna pekar också ned något i fredagens asiatiska handel. Samtidigt drar de asiatiska börserna ned, inte minst indexen i Tokyo.

De amerikanska börserna sjönk initialt på torsdagen efter att rapporten från en visselblåsare, som eventuellt kan fälla Donald Trump för riksrätt, släppts. Vidare kom uppgifter att USA troligen inte förlänger dispensen för amerikanska bolag att handla med Huawei.

Micron är ett bolag som har påverkats negativt av exportrestriktionerna mot Huawei, sent på torsdagen varnade bolagets vd för att den rådande handelsstriden kan förlänga de tuffa tiderna för minneskortsindustrin. I den amerikanska efterhandeln backade Micron runt 6 procent sedan det samtidigt guidat för en svagare kvartalsvinst än analytikers snittprognos.

Oljepriset steg under torsdagskvällen på nyheten att Pentagon kommer att skicka militärutrustning och personal till Saudiarabien. Under natten har sedan oljepriset fallit tillbaka med WTI strax över 56 dollar och Brent något över 62 dollar per fat.

På valutamarknaden har euron förts ned till strax över 1,09-strecket mot dollarn, vid tvåårslägsta medan de ekonomiska utsikterna för euroområdet försvagas. Dollarn stöds samtidigt av mindre duvaktiga signaler än väntat från Fed-företrädare, sade Imre Speizer, analytiker på Westpac, till Reuters.