Morgonkoll: Börserna i Kina vänder nedåt

Asienbörserna är överlag ned under onsdagsmorgonen. Missade kinesiska exportmål och tveksamheter inför en kommande amerikansk riksbankrapport ligger bakom tappet.

Strax före 06.30 på onsdagsmorgonen är Hongkong ned knappt 2 procent. Inte riktigt lika illa är det på Tokyobörsen som faller drygt 1 procent.

Den japanska fordonssektorn går starkt med både Subaru och Mitsubishi Motors återfinnas bland vinnarna – båda är upp 3,6 procent på onsdagsmorgonen, svensk tid.

Bland kinesiska bolag märks internetjätten Baidu med en kraftig nedgång på över 4 procent.

I Fastlandskina ligger Shanghais kompositindex kring nollan och tekniktunga Shenzhenbörsen är strax över noll.

Siffror från Kina visade under onsdagen att landets export ökade mindre än väntat. Exporten var upp 7,1 procent och importen 0,3 procent. Väntat var plus 12,8 respektive plus 1,1 procent.

De europeiska terminerna är också ned vid 06.30-tiden; Eurostoxx50 ligger på minus 1,3 och Frankfurt DAX strax under 1,1 procent.

Skepsisen i marknaden kan bland annat ha att göra med att den amerikanska riksbanken, Federal Reserve, under onsdagen kommer med en ny regional konjunkturrapport, känd som ”Beige book”.

Bland råvarorna märks under morgonen ett prisfall på oljeterminerna. WTI-oljan ser ut att gå mot en nedgång på 1,5 procent till 85,6 dollar per fat och Brent-terminen är ned 1,1 procent till 91,7 dollar per fat.

Nyheter från natten och morgonen från Nyhetsbyrån Direkt:

• De amerikanska börserna bjöd på en svängig tisdagshandel och veckostart som vid flertalet tillfällen passerade nollstrecket. Under kvällens sista handelstimmar stabiliserades dock de tre huvudindexen på svagt negativt territorium, vilket även blev den avslutande nivån. S&P 500 tappade 0,4 procent till 3.909, vilket motsvarar en nedgång om 0,3 procent räknat från Stockholmsbörsens stängning.

• Oljebolaget Maha Energy har sänkt sin produktionsprognos för helåret 2022. Produktionsguidning för 2022 revideras till 3.500-4.000 fat oljeekvivalenter per dag (boepd) från ett tidigare intervall om 4.000–5.000 fat oljeekvivalenter per dag. Anledningen till revideringen uppges bland annat vara förseningar av brunnsreparationer i Brasilien.

• Storbritanniens nyvalda premiärminister Liz Truss meddelade på tisdagskvällen flera ministerposter i bildandet av den nya regeringen. Kwasi Kwarteng utses som finansminister och James Cleverly blir ny utrikesminister. Therese Coffey blir samtidigt vice premiärminister medan Suella Braverman utses till inrikesminister.

• Enligt källor till Financial Times kommer Liz Truss inte att konfrontera EU över brexit de närmaste veckorna.

• Kinas handelsbalans var svagare än väntat i augusti, med en export som ökade 7,1 procent och en import som steg 0,3 procent. Väntat var +12,8 respektive +1,1 procent.

• Asiatiska börser är dämpade efter en svag överlämning från Wall Street och högre USA-räntor efter starka ISM-data. Yenen fortsätter att försvagas mot dollarn och kinesisk handelsdata för augusti var klart svagare än väntat.

Håll koll på...

Svensk BNP

Svensk tillväxt höll farten uppe under våren. Ett knippe SCB-data ger glimtar av hur det tredje kvartalet inletts. Snabbindikator för BNP, näringslivets produktion och hushållens konsumtion för juli publiceras kl 08.

Tysk industri

Just som leveransstörningarna lättar tvingar i stället energipriserna tysk industri ned på knä. Produktionen i Europas största industrisektor väntas krympt 0,4 procent i månadstakt i augusti, enligt Infront.

Pressad prylkedja

Juli blev tredje raka månaden med oväntat försäljningstapp för Clas Ohlson. Efter redovisad juliförsäljning, minus 7 procent, har årets fall för aktien förvärrats från 19 till 31 procent. Rapport onsdag morgon.

Stukat SAS

Det blödande flygbolaget SAS ska spara 7,5 miljarder kronor per år och går med vinst 2024: Men i grunden krävs att kunderna hittar tillbaka efter strejkkaoset i juli. Trafiksiffror för augusti presenteras sen förmiddag.

