Morgonkoll: Blandat i Asien – H&M-rivalen rusar efter rapport

I Japan stiger Tokyobörsens Nikkei 225-index med 0,4 procent. På bolagsnivå rusade Uniqlo-ägaren Fast Retailing med 7,3 procent i spåren av torsdagens kvartalsrapport.

I Kina var stämningen mer avvaktande inför publiceringen av färska handelssiffror som ska ge en färsk temperaturmätare på hur handelskonflikten med USA påverkar landet. Shanghaibörsens kompositindex är i skrivande stund ner 0,4 procent medan den tekniktunga Shenzhenbörsen är ner 0,5 procent.

”Just nu tittar vi främst på styrkan hos de kinesiska konsumenterna och styrkan hos konsumtionen återspeglas ofta av starka importsiffror”, säger Xu Sitao, chefsekonom på Deloitte Kina, till CNBC.

I Hongkong backar Hang Seng-index med 0,4 procent medan sydkoreanska Kospi är upp 0,1 procent i spåren av att indextungviktaren Samsung Electronics avancerade 0,5 procent.

Regionens klarast lysande stjärna under fredagen var dock Sydneybörsen som stiger med 0,7 procent.

Nytt under natten och morgonen

Den pressade flygplanstillverkaren Boeing lyfte 1,4 procent. Vd Dennis Muilenberg sade att piloter genomfört simuleringar med olycksmodellen 737 MAX efter att uppdateringar av mjukvaran genomförts, enligt Bloomberg News. Vd:n sade vidare att uppdateringen kommer göra modellen ”säkrare”.

Uber har nu lämnat in en ansökan om notering på New York-börsen under namnet ”Uber”. Bolagets intäkter under 2018 uppgick till 11,3 miljarder dollar, varav drygt hälften kom från USA och Kanada. 9,2 miljarder av intäkterna genererades från skjutsdelningsverksamheten.

Den danska vindkraftverkstillverkaren Vestas köper en andel om 25,1 procent i tyska Sowitec, som utvecklar lösningar inom förnybar energi. Affären väntas vara slutförd under det andra kvartalet 2019, efter myndighetsgodkännande.