Morgonkoll: Blandat på Asienbörserna – Geely backar i Hongkong

De ledande börserna i Asien bjöd på fortsatta uppgångar under onsdagen i spåren av tisdagens lyft på Wall Street. De störta uppgångarna hittar vi i Hongkong som hade stängt på tisdagen.

Strax efter att klockan passerat 6 svensk tid var Tokyobörsens Nikkei 225-index upp 0,4 procent. Bland enskilda bolag stiger konglomeratet Softbank 2,3 procent medan modebolaget Fast Retailing stiger 1,1 procent. Mot strömmen går tv-spelsbolaget Nintendo som tappar 0,1 procent och biltillverkaren Toyota som backar 0,2 procent.

I Hongkong lyfter Hang Seng-index 5,5 procent efter att ha hållit helgstängt på tisdagen. Teknikjätten Tencent lyfter 5,5 procent medan e-handelsbolaget Alibaba stiger 7,9 procent och biltillverkaren Geely 6 procent.

Bland övriga börser i regionen stiger Australienbörsens S&P/ASX 200 med 1,6 procent medan sydkoreanska Kospi lyfter 0,2 procent.

De kinesiska fastlandsbörserna håller fortsatt stängt för helg och även den indiska aktiemarknaden håller stängt på onsdagen.

I USA steg breda S&P 500 3,1 procent, Dow Jones 2,8 procent och tekniktunga Nasdaq 3,3 procent på tisdagen.

Nyheter från natten och morgonen från Nyhetsbyrån Direkt:

• Börserna i New York visade upp en stark handel på tisdagen med dagshögsta stängningsnivåer. Bland sektorerna hamnade energi och konjunkturkänsliga konsumentbolag i toppen. Breda S&P 500 handlades upp 3,1 procent.

• Twitters aktie, som större delen av tisdagskvällen var handelsstoppad efter uppgifterna om att Elon Musks bud kan gå igenom, återupptog handeln igen strax innan amerikansk börsstängning. Aktien var då upp över 22 procent. CNBC rapporterade att det i en SEC-anmälan nu framgår att Teslagrundaren i måndags skickade ett brev till Twitter, där han meddelade bolaget om sin avsikt att gå vidare med ursprungsbudet om 54:20 dollar per aktie.

• De amerikanska lagren av råolja minskade med 1,8 miljoner fat under förra veckan, enligt branschorganisationen American Petroleum Institute, API. Samtidigt minskade bensinlagren med 3,5 miljon fat och lagren av destillat minskade med 4,0 miljoner fat.

• Philip Morris meddelade att det förlänger acceptfristen ytterligare för budet på Swedish Match. Det nya datumet är satt till den 4 november. Per den 3 oktober hade aktier motsvarande 0,51 procent av kapital och röster accepterats i erbjudandet.

• Skälet till att acceptfristen förlängs är att Philip Morris saknar konkurrensgodkännande från EU. Tidigare under tisdagskvällen rapporterade Reuters, med hänvisning till källor, att Philip Morris kommer få grönt ljus av EU.

• Nya Zeelands centralbank, Reserve Bank of New Zeeland (RBNZ), höjde på onsdagen styrräntan med 50 punkter till 3,50 procent. Enligt kommittén måste de penningpolitiska förhållandena fortsatt stramas åt till dess att de kan vara säkra på att det finns tillräcklig återhållsamhet med utgifterna för att få tillbaka inflationen till intervallet om 1 till 3 procent per år.

Håll koll på...

Mer inköpsnytt

I måndags sjönk inköpschefsindex för den svenska industrin under 50-strecket, vilket indikerar avmattning. I dag är det dags för inköparna inom tjänstesektorn att rapportera om september. En nedgång är att vänta även här.

… även från USA

Inköpschefsindex för tjänstesektorn från ISM spås även det falla i september, men blygsamt. Det sker dessutom - precis som i Sverige – från starka nivåer. Och i både juli och augusti steg indexet oväntat. Augusti bjöd på högsta noteringen på fyra månader.

Pengar ut i Thule

Från och med onsdagen handlas Thule utan rätt till utdelning. Allt annat lika bör aktien backa med 6,50 kronor. Som säljare av rätt dyra konsumentvaror har Thule-aktien haft ett jobbigt år, med en nedgång på cirka 60 procent.

Föråkare

Den amerikanska jobbsiffran för september, som publiceras på fredag, är veckans statistiska höjdpunkt. På onsdagen kommer en vink om vartåt det lutar i form av lönehanteringsföretaget ADP:s siffror över antalet anställda i privat sektor.

