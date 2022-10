Morgonkoll: Blandat på Asienbörser – Tokyo stiger mot strömmen

Börserna i Asien följer under morgonen gårdagens rörelser i USA och Europa och är ned på bred front. Samtidigt indikerar terminshandeln att börsveckan här hemma ser ut att avslutas med ytterligare nedgångar.

Det är en tuff handelsdag i Tokyo där Nikkei 225 är ned över 2 procent – bara under dippen i juni har indexet stått lägre under året. Precis som i början av veckan är det fordonsaktierna som agerar sänke. Mazda, Mitsubishi, underleverantören Denso och Nissan är alla ned 6-9 procent på fredagen.

Något lugnare är det i Hongkong där Hang Seng bara är ned strax under nollan. Fastighetsjätten Country Garden rusar hela 9 procent.

De kinesiska fastlandsbörserna backar också försiktigt efter att morgonens inköpschefssiffror spretat. Industri-PMI steg överraskande och kom in på 50,1, jämfört med prognosen på 49,6. Tjänstesektorn ökade dock mindre än väntat, 50,6 att jämföra med augustis 52,6. Shanghais kompositindex är ned 0,2 och Shenzhens komponentindex 0,5.

Europaterminerna pekar mot handel i sidled eller något nedåt. Stockholmsbörsen är inget undantag, förhandeln hos IG indikerar en nedgång vid öppning på omkring 0,2 procent.

Nyheter från natten och morgonen från Nyhetsbyrån Direkt:

• De amerikanska börserna bjöd på kraftiga nedgångar på torsdagen. Apple föll efter en nedgradering av Bank of American. Bättre gick det för Occidental Petroleum efter fortsatta köp från Berkshire Hathaway. Vid stängning hade S&P 500 sjunkit 2,1 procent till 3.640. Räknat från Stockholmsbörsens stängning var S&P 500 oförändrat.

• Den amerikanska sportklädestillverkaren Nike redovisar ett resultat per aktie på 0:93 dollar per aktie för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Förväntningarna låg på 0:92 dollar per aktie, enligt S&P Global Market Intelligence. Omsättningen landade på 12,7 miljarder dollar, mot förväntade 12,3 miljarder dollar.

• Fed kommer att börja balansera oron över tillväxt mot sina inflationsmål, men inte förrän inflationen tydligt är på väg tillbaka mot målet på 2 procent. Det sade Fedchefen i Cleveland, Loretta Mester, på torsdagskvällen, enligt Reuters.

• Aktieägaren Softbank säljer sin andel i Sinch till Neqst D2 och Sinchs medgrundare/tillförordnade vd Johan Hedberg. Andelen uppgår till omkring 5 procent av de utestående aktierna. Efter försäljningen kommer Softbank inte att äga några aktier i Sinch och Neqst D2, som redan är Sinchs största aktieägare, kommer att äga cirka 18,6 procent av aktierna.

• Aktivistfonden Elliott Investment Management kontrollerar 5,53 procent av rösterna i Swedish Match. Den 5 september kontrollerade aktivistfonden 5,25 procent av rösterna.

• Utvecklingen på Asienbörserna är på fredagsmorgonen negativ. Samtidigt tappar dollarn mot både kronan och euron. Amerikanska räntor visar små nettoförändringar.

• Kinas inköpschefsindex för industrin steg till 50,1 i september jämfört med 49,4 i augusti, väntat var 49,6. I tjänstesektorn sjönk PMI till 50,6, jämfört med 52,6 i augusti. Det sammanvägda inköpschefsindexet sjönk till 50,9 i september jämfört med 51,7 i augusti.

• Industriproduktionen i Japan steg med 2,7 i augusti jämfört med månaden före. I årstakt steg industriproduktionen 5,1 procent. Analytiker räknade med att industriproduktionen under augusti skulle ha ökat med 0,2 procent.

Håll koll på...

Feds favoritmått

Inflationsmåttet PCE väntas ha ökat med modesta 0,1 procent från juli till augusti. Kärn-PCE spås däremot stiga med 0,5 procent i månadstakt. Om så sker är inflationen fortsatt för hög för Federal Reserve.

Inflationen i Europa

Inflationsdata kommer i Europa i form av KPI för Frankrike och Italien. Den bredare EU-siffran väntas stiga till 9,7 procent och ett högt utfall kan mycket väl pressa ECB att öka takten i räntehöjningarna.

Mönsterutdelning

Bostadsbyggaren Bonava och fastighetsjätten Fabege delar ut 1,75 respektive 1 krona. Även mönsterkortstillverkaren Ncab skiljer av utdelningen på 30 öre, vilket enligt skolboken ska sänka aktien lika mycket.

Karnival för kryssningsbolag?

Resandet har varit robust under sommaren, trots att konsumenthumöret sviktar. Nu befaras en avmattning vilket kan tynga amerikanska kryssningsoperatören Carnival, som redan rasat på Wall Street. Rapportpresentation i dag.

