Morgonkoll: Blandat i Asien inför handelssamtal

Strax efter klockan 6 svensk tid handlas Tokyobörsens Nikkei 225 ned 0,3 procent. Bland Asiens övriga tunga börsindex noteras Shanghaibörsens kompositindex upp knappt 0,1 procent tillsammans med storbolagsindexet CSI 300 som stiger knappt 0,2 procent.

Hongkongs Hang Seng är upp 0,3 procent.

Den avvaktande handeln kommer inför de handelssamtal som inleds mellan USA och Kina i Washington på onsdagen. De nya anklagelserna mot den kinesiska telekomjätten Huawei har skapat ny osäkerhet kring förhandlingarna. I slutet av veckan väntas president Donald Trump möta Kinas vice premiärminister Liu He som leder förhandlingsdelegationen

Seoulbörsen går något starkare med Kospi 200 upp knappt 0,8 procent medan breda Kosdaq avancerar 0,5 procent. Displaytillverkaren LG Display tappar 4,2 procent efter att bolaget varnat för att säsongsmässigt svag efterfrågan ser ut att sänka leveranserna under det första kvartalet.

Australiens ASX 200 handlas upp 0,2 procent med stöd av gruvjättar som Rio Tinto och BHP Billiton, upp 4,2 respektive 2,3 procent efter dammkollapsen i Brasilien förra veckan fått järnmalmspriset att stiga.

Nytt under natten och morgonen

De ledande börserna i New York placerade sig på båda sidor av nollstrecket på tisdagen, och vid stängning var Dow Jones index upp medan det bredare S&P 500 sjönk.

Apple redovisar ett resultat per aktie på 4:18 dollar för det första kvartalet 2019, något över väntade 4:17 dollar per aktie. Försäljningen var 84,3 miljarder dollar, även det något mer än väntat. I samband med vinstvarningen tidigare i januari uppgav Apple att intäkterna under kvartalet preliminärt uppgick till 84 miljarder dollar. Aktien lyfte drygt 5 procent i efterhandeln.

Styrelsen i NCC har vid sitt möte på tisdagen beslutat föreslå en utdelning på 4:00 (8:00) kronor per aktie för räkenskapsåret 2018. "När det gäller utdelningen väljer styrelsen att agera i linje med en mer försiktig princip och skapa ökad finansiell flexibilitet för NCC", säger Tomas Billing, styrelseordförande i NCC.