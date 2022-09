Morgonkoll: Blandat i Asien – Europa går mot grön öppning

Tokyobörsen är ned över två procent på måndagsmorgonen med fordonsjättarna Mitsubishi, Nissan och Toyota som sänken – alla är ned över 4 procent.

Bland övriga Asienbörser märks mer försiktiga rörelser. Hongkongs Hang Seng-index är upp 0,2 procent medan Shanghai bara är strax under nollan och Shenzhen upp 0,7 procent.

Europabörserna ser ut att öppna nedåt. I terminshandeln är Eurostoxx50 ned 0,3 procent och Frankfurt ned 0,4 procent.

Under natten till måndagen var det extremt turbulent på valutamarknaden. Det brittiska pundet rasade till en ny lägstanotering mot dollarn. Pundet bottnade vid 1,03 mot dollarn, efter ett ras på 4,5 procent, innan den akuta nedgången dämpades.

Den utvecklingen fortsätter fredagens markanta oro inom Storbritannien, där även obligationsmarknad och börs reagerade kraftigt negativt på en rad uppmärksammade skattesänkningar.

Pundet var dock inte ensamt om att tappa mark under en dramatisk natt. Kronan rasade tvärt, från nivåer nära 11,30 per dollar på söndagens kväll till omkring 11,43 under några dramatiska minuter.

Ekholm visar upp Vonage

Sedan Ericsson presenterade 63-miljardersköpet av meddelandetjänstbolaget Vonage i november har kurserna på Vonages sektorkolleger kollapsat. I dag ska vd Börje Ekholm berätta mer om verksamheten.

Tysk höst

Den tunga tyska konjunkturmätaren Ifo-index föll till 88,5 i augusti. Det var den lägsta nivån sedan coronakrisen. Med energikris och extrema producentprisökningar spås index falla till 87,1 i september enligt Bloomberg.

OECD uppdaterar

När den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD presenterade sin konjunkturprognos i juni spåddes en global BNP-tillväxt på 3 procent i år, mot 4,5 procent i decemberprognosen. I dag får vi en – gissningsvis dyster – uppdatering.

Sivers och kapitalet

Teknikbolaget Sivers stod på sin aktiemässiga topp för två år sedan. Sedan dess har aktien tappat 80 procent. I dag håller bolaget kapitalmarknadsdag och fokus ligger på förvärvet av amerikanska Mixcomm.

Nedgångarna på de amerikanska börserna fortsatte under fredagskvällen men återhämtade sig något precis innan börsstängning. Marknaderna fortsatte att oroa sig för att Feds aggressiva räntehöjningar i syfte att bekämpa inflationen ska leda till recession. S&P 500 sjönk 1,7 procent till 3.693.

Giorgia Meloni och hennes parti Italiens bröder ser ut att få cirka 26 procent i det italienska parlamentsvalet på söndagen. Hon ser därmed ut att kunna bilda koalition med högerpartierna och bli ny premiärminister.

Det kommer att komma mer skattesänkningar efter det stora skattepaketet som lades fram av den brittiska regeringen i förra veckan, enligt finansministern Kwasi Kwarteng.

ECB måste fortsätta att höja räntan även om det skadar den ekonomiska tillväxten, enligt ECB-rådsledamoten Joachim Nagel. De bör också fundera på att minska balansräkningen.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov indikerade vid ett FN-möte i helgen att annekterade områden i östra Ukraina kommer att vara under ”fullt skydd” från Ryssland. USA varnade Ryssland för katastrofala konsekvenser om de använder kärnvapen.

Nordkorea avfyrade i helgen en ballistisk robot mot östra kusten inför en militärövning mellan Sydkorea och USA och besök till regionen av USA:s vicepresident Kamala Harris.

Japans sammanvägda PMI steg till 50,9 i september, med tjänstesektorn upp men industrin ned.

Swedish Stirlings styrelse har beslutat återkalla det pågående erbjudande av nyemitterade preferensaktier som offentliggjordes den 30 augusti. Anledningen att emissionen återkallas är enligt bolaget rådande marknadsförhållanden.

Pundet tappade 4,7 procent mot dollarn till rekordlåga 1,0350 under måndagens handel i något som liknade en ”flash crash”, för att därefter återhämta sig något till 1,0540. De finanspolitiska planerna i Storbritannien oroar marknaderna.

