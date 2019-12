Blandad utveckling på Asienbörserna

Strax innan klockan 7 svensk tid på måndagen handlades japanska Nikkei-indexet ned 0,7 procent. På det sydkoreanska indexet, Kospi, noterades även nedgångar på 0,2 procent.

I Fastlandskina råder en munter stämning i spåren av att Kinas centralbank under helgen sade att de kan komma att besluta om att byta riktmärke för att prissätta nuvarande lån med rörlig ränta, vilket enligt analytiker skulle kunna sänka lånekostnaderna och öka tillväxten.

Shanghais kompositindex stiger på morgonen och noterar en uppgång om knappt 1 procent. Samtidigt stiger Shenzhens tekniktunga index 0,6 procent. Hongkongs Hangseng-index stiger även 0,4 procent.

Marknaderna i Japan och Sydkorea har stängt imorgon på nyårsafton. Australien, Hongkong och Singapore kommer att stänga tidigt, kring mitten av dagen.

Nytt från natten och morgonen:

•Börserna i New York handlades oregelbundet under fredagen och föll tillbaka efter en initial uppgång vid öppningen. Vid stängning hade Dow Jones storbolagsindex ökat 0,1 procent till 28.645.

•Spotify steg 0,4 procent sedan bolaget meddelat att man kommer sluta sälja politiska annonser inför det amerikanska valet 2020. Bolaget beskriver tilltaget som en ”paus” och kan därmed återuppta möjligheten vid ett senare skede.

•Apple-aktien var oförändrad vid fredagens stängning, detta trots att Loup Ventures menade att Apple kommer fortsätta att prestera bättre än sina konkurrenter under nästkommande år och tror att ett pris om 400 dollar per aktie är uppnåeligt under 2021. Apple-aktien stängde på 290 dollar per aktie.

•Ferronordics finansdirektör Erik Danemar, har köpt totalt 4.770 aktier på fredagen för totalt cirka 758.000 kronor.

•Risken för ett nytt kärnvapentest i Nordkorea bedöms ha ökat de senaste dagarna. Nordkoreas ledare Kim Jong Un har lovat att leverera en ”julklapp” till USA, vilket har tolkats som ett potentiellt test av en långdistansrobot. Samtidigt fortsätter diplomati på hög nivå av USA:s president Donald Trump, enligt den nationelle säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien.