Morgonkoll: Blandad handel på Asienbörserna – Softbank rusar på återköpsplaner

Handeln i Asien bjöd på blandad utveckling under torsdagen, samtidigt som den amerikanska finansministern Steven Mnuchin meddelar att han tillsammans med en delegation är på väg till Kina under nästa vecka för fortsatta handelssamtal.

”Vi är fast beslutna att fortsätta samtalen och gör en enorm ansträngning för att möta deadline och nå en överenskommelse. Det är vår målsättning”, säger finansministern i ett uttalande till CNBC.

Strax efter klockan 6 svensk tid har japanska Nikkei 225-indexet backat 0,7 procent, medan Topix är nere omkring 1 procent. Storbanken Softbank har vid samma tid rusat närmare 18 procent efter att konglomeratet meddelat att bolaget planerar ett återköp av aktier till värde av 600 miljarder yen.

I Sydkorea handlas Kospi-indexet upp 0,2 procent. Chiptillverkaren SK Hynix stiger närmare 2 procent.

De kinesiska börserna håller fortsatt stängt med anledning av att landet firar nyår.

Breda uppgångar i Australien fick huvudindex ASX 200 att stiga 1,2 procent. Banksektorn ledde uppgången då landets fyra storbanker Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, Westpac och National Australia Bank avancerar mellan 1,3 och 1,7 procent.

