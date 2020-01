Morgonkoll: Biljättarna draglok i Japan

Tillväxten för helåret var 6,1 procent, den lägsta nivån på 29 år men enligt förväntan.

Vid 6-tiden svensk tid var Hongkongs Hangseng-index strax under 0, Shanghai-index på fastlandet var upp 0,1 procent medan Schenzhen-index inte nådde riktigt upp men var över 0. Den kinesiska offshore-yuanen mot dollarn stärktes till 1,6.8686, från 1,6.875, medan fastlandsvalutan stod i 1,6.8669 mot tidigare 1,6.8748.

Japanska Nikkei-index klättrade 0,5 procent med biltillverkarna som draglok. Mazda var upp över 5 procent ,Subaru upp 4 procent medan Mitsubishi och Suzuki var upp 3,5 procent var.

Under morgonen kom en rapport från Japans regering där den inte räknar med att kommer att lyckas balansera sin budget någon gång under detta årtionde. Samtidigt väntas inflationen röra sig under 1 procent till räkenskapsåret 2029, vilket långt under Bank of Japans mål på 2 procent.

Nytt från natten och morgonen:

•De ledande börserna på Wall Street steg till nya rekordnivåer på torsdagen i kölvattnet av onsdagskvällens undertecknade handelsavtal mellan USA och Kina. Samtliga sektorer steg och bäst gick det för teknikbolagen medan energisektorn endast steg marginellt.

•Specialistläkemedelsbolaget Sobis intäkter och ebita för helåret 2019 blev högre än tidigare estimat. Helårsintäkterna uppgick till cirka 14.150 - 14.250 miljoner kronor och ebita blev cirka 6.200 - 6.300 miljoner kronor, exklusive omstruktureringskostnader och påverkan från förvärvet av Dova Pharmaceuticals.

•Symetri, ett dotterbolag till Addnode, köper brittiska bolaget Excitech för cirka 22 miljoner pund, motsvarande cirka 273 miljoner kronor. Excitech har en årlig nettoomsättning på cirka 50 miljoner pund, motsvarande cirka 620 miljoner kronor.

•Société Générale höjer sin rekommendation för Sandvik till behåll från sälj. Riktkursen höjs till 200 från 140 kronor.