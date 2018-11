Morgonkoll: Återhämtningar i Asien men fortsatt svagt i Japan

Teknikjätten Tencent är upp 4,3 procent efter att kvartalsrapporten kommit under över förväntan.

Under morgonen har ny statistik visat att priserna på nya bostäder i Kina accelererade något till en uppgång om 9,7 procent i september.

Torsdagshandeln började svagt i Asien men under småtimmarna har sentimentet bättrats. Japanska Nikkei ligger fortsatt i botten med en nedgång på 0,5 procent strax efterklockan 6 svensk tid.

Oljan bjuder på små rörelser med spotpriset på Brent upp 0,2 procent till 65,94 dollar per fat. Första terminen handlas dock ned knappt 0,4 procent till 65,89 dollar per fat. Oljebolagen är fortsatt under press med delindex för sektorn i Tokyo, ned 2,2 procent.

Håll koll på...

...Ökar vinsten i Raysearch?