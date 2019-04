Morgonkoll: Asienbörserna vänder klart ned

USA-börserna handlades tydligt upp under den rapporttäta tisdagen och en ny rekordnivå noterades för indexet S&P 500 som steg 0,9 procent.

Nytt under natten och morgonen

Nasdaqs kompositindex steg i sin tur 1,3 procent till indexnivån 8.120,82 vilket även det var nytt all time high.

Den pågående rapportfloden lyfte på tisdagskvällen New York-börsernas ledande index till nya höjder med avslut på 2.933,59 för S&P 500, vilket var slog den tidigare högsta nivån på 2.930,75 från den 20 september i fjol.

Den amerikanska förhandlingsdelegationen, ledd av handelsrepresentanten Robert Lighthizer och finansminister Steven Mnuchin, ska åter resa till Peking nästa vecka för en ny förhandlingsrunda, rapporterar Bloomberg News under natten till onsdagen. Kinesiska ledare kommer därefter att resa till Washington den 8 maj.

Den schweiziska storbanken UBS och den tyska storbanken Deutsche Bank för seriösa samtal om att slå samman sina respektive verksamheter för tillgångsförvaltning. Det rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn i diskussionerna.

Håll koll på...

Volvo visar vägen

När Volvo rapporterar bör fler än aktieägarna i lastbilsjätten hålla koll. Enligt Di:s sammanställning är nämligen Volvo det verkstadsbolag som oftast överraskar marknaden på samma sätt som resten av sektorn. Di TV direktsänder Rapportmorgon med start 07.15.

Hur mår tysk industri?

Den tyska industrikonjunkturen har mattats ordentligt i efterdyningarna av dieselskandalen, handelskonflikter och ett svagare Kina. Var uppgången i Ifo-index i mars tillfällig eller kan det viktiga förtroendeindexet stiga vidare i april?

Tele 2 med Com Hem

Efter fusionen med Com Hem i november rapporterar Tele 2 för första kvartalet. Vd:n Anders Nilsson höjde nyligen prognosen för de framtida synergierna, men under årets första månader spås intäkterna bara ha ökat marginellt.