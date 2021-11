Innehåll från Skandrenting Annons

I Lund pågår just nu ett av Sveriges största byggprojekt genom tiderna. Här byggs European Spallation Source, ett EU-samarbete i form av en internationell forskningsanläggning som bland annat ska inhysa en drygt 600 meter lång partikelaccelerator.

ESS Campus, som kan beskrivas som hjärtat av anläggningen, är det första besökarna möter. Området invigdes i januari 2021 och består av tre byggnader med kontor, laboratorier och verkstäder för ESS anställda och besökande forskare från hela världen. ESS Campus är en av få byggnader i Sverige som har tilldelats miljöbetyget BREEAM Outstanding. Johannes Nyberg, vd på Skandrenting, berättar.

Minsta beståndsdel genomtänkt

– Det har inte hänt tidigare att en fastighet i Sverige nått BREEAM Outstanding med en poängnivå om 91,5 procent, så det är stort. Det har varit mycket givande att få vara fastighetsägare i den här transaktionen. ESS är en väldigt skicklig och kompetent samarbetspartner som har tänkt igenom minsta beståndsdel av projektet och fastigheten, säger Johannes Nyberg.

För att lyckas uppnå certifieringen har ESS haft ett övergripande hållbarhetsfokus kring alla delar i projektet – från avfallshantering under byggfasen till transporter och energianvändning. Exempelvis har ”regnträdgårdar” som ska filtrera och samla in regnvatten vid kraftiga oväder anlagts på området, och all överskottsvärme från forskningsanläggningen återvinns.

Sätter ribban

– Har en offentlig verksamhet eller ett privat företag höga hållbarhetsambitioner och vill slåss i toppskiktet är det den här byggnaden som är ribban, säger Johannes Nyberg.

ESS har ingått ett långsiktigt hyresavtal med SKR Spallation AB, helägt dotterbolag till Skandrenting, om att hyra ESS Campus. Med det här projektet i ryggen står Skandrenting rustade för fler fastighetsförvärv där hårda miljökrav och höga ambitioner ingår.

Läs mer om projektet här.

Om Skandrenting

Skandrenting äger och hyr ut fastigheter, huvudsakligen till starka kunder inom näringslivet och den offentliga sektorn. Affärsidén bygger på skräddarsydda finansieringslösningar i samband med förvärv av fast egendom.