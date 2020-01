Morgonkoll: Asienbörserna upp på stöd av Kinastatistik

Vid 06.20-tiden var Nikkei-index upp 1,2 procent i Tokyo samtidigt som Hang Seng i Hongkong hade stigit med 0,3 procent. Sydkoreanska Kospi tappade 0,1 procent.

Även om investerarna tycktes nöjda med de kinesiska siffrorna på morgonen är det för tidigt att andas ut kring de ekonomiska effekterna från coronaviruset.

”Den fulla effekten av coronaviruset har ännu inte påverkat PMI och andra månatliga aktivitetsindikatorer eftersom den kinesiska regeringen stängde staden Wuhan och införde drakoniska åtgärder i andra regioner från omkring den 23 januari,” konstaterar banken Nomura i en kommentar som CNBC citerar.

Kinesiska marknader väntas återuppta handel den 3 februari igen.

Nytt från natten och morgonen:

• Börserna i New York vände från minus till plus under torsdagskvällen. Detta sedan Världshälsoorganisationen, WHO, under kvällen valt att inte sätta restriktioner för resor eller handel med Kina.

• Världshälsoorganisationen, WHO, har utlyst internationellt nödläge på grund av coronavirusets spridning. ”Nödläget beror inte på vad som händer i Kina utan på grund av vad som händer i resten av världen”, sade WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom.

• Den amerikanska näthandelsjätten Amazon redovisar ett resultat per aktie och intäkter som klart överträffade analytikernas prognoser för det fjärde kvartalet 2019. Aktien steg kraftigt i efterhandeln och tog sig över 1 biljon dollar i börsvärde.

• Spelutvecklingsbolaget Electronics Arts redovisade ett justerat resultat per aktie och justerade intäkter för bolagets tredje kvartal som var i linje med prognoserna men aktien föll i efterhandeln sedan prognosen för innevarande kvartal kom in sämre än väntat.

• USA har bekräftat det första fallet av coronaviruset som smittats från människa till människa. Detta gör USA till minst det femte landet där viruset har spridits från människa till människa.

• Kinas officiella industri-PMI sjönk till 50,0 i januari från 50,2 i december, vilket var i linje med prognos. Tjänste-PMI steg samtidigt överraskande från 53,5 till 54,1, över väntade 53,0. Analytiker tonar dock ned januariutfallet och vill vänta på kommande månaders data för att få en inblick i hur stor skada coronavirusutbrottet kan orsaka.