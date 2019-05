Asienbörserna faller på bred front

First North-listade Allgon, vars aktiekurs har stigit 60 procent hittills i år, rapporterar sitt resultat för första kvartalet. Bolaget fokuserar sedan strategibyte förra året på lösningar inom industriell radiostyrning.

Den kinesiska renminbin har försvagats mot dollar under morgonen, ned en halv procent till 6,8560 vilket är den lägsta nivån sedan början av januari i år.

• New York-börserna gick från minus till plus på fredagen efter en stark återhämtning under kvällen. Sektorvis var kraftbolag bäst med en uppgång på 1,7 procent medan hälsovårdsbolag sjönk 0,1 procent.