Sålde rubbet i november – Al-Amoudi gör comeback i Powercell

Midroc har köpt drygt 2,1 miljoner aktier i Powercell, motsvarande 4,1 procent av röster och kapital, från det belgiska riskkapitalbolaget Finindus. Transaktionen innebär att Midroc återgår som storägare i bolaget samtidigt som Finindus minskar sitt ägande i Powercell från 8,0 procent till 3,9 procent, enligt ett pressmeddelande.

MIdroc har varit en större ägare i Powercell sedan 2008 men gradvis minskat sitt ägande i bolaget under senare år. I november sålde bolaget hela sitt tidigare innehav i bolaget till det tyska industribolaget Robert Bosch.

Nu har Midroc New Technology och Finindus enats om att Midroc New Technology köper posten av Finindus till samma villkor som när Bosch köpte av Midroc New Technology. Den affären gjordes till ett pris på 106,89 kronor per aktie, enligt Finansinspektionens insynsregister. Rabatten jämfört med torsdagens stängningskurs på 149,60 kronor blev därmed 28,5 procent. Anledningen till det rejält rabatterade priset då var att förhandlingarna bolagen emellan har pågått under en lång tid.

Midrocs vd Göran Linder bekräftar för Di att torsdagens köp gjordes till samma kurs som de sålde sitt innehav för i november.