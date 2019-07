Modekedjan höjer vinstprognosen för helåret 2019

Prognosen för vinsten före skatt under innevarande helår höjs med 10 miljoner pund till 725 miljoner pund. Vinsten per aktie väntas nu växa med 5,2 procent under innevarande helår, mot tidigare guidning om 3,4 procents ökning.

"Fullprisförsäljningen i det andra kvartalet var bättre än vi förväntat oss", framhåller bolaget.