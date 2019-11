Moberg Pharma ökar resultatet

”Fas 3‐programmet för MOB‐015 håller tidplanen. Vi förväntar oss data från den amerikanska studien i december, följt av data från den europeiska studien under det andra kvartalet 2020. Samtidigt pågår kommersialiseringsförberedelserna för MOB‐015 där licensavtal nu är tecknade för flertalet nyckelmarknader, senast Japan och Sydkorea i tillägg till tidigare avtal i Europa och Kanada”, skriver vd:n Anna Ljung i rapporten.

Resultat efter skatt uppgick till 32,7 Mkr jämfört med 2,9 Mkr i jämförelsekvartalet.

Bolagets styrelse föreslog i september en extraordinär utbetalning till aktieägarna om 46,50 kronor per aktie, en höjning från tidigare kommunicerat preliminärt belopp om 43–45 kronor per stamaktie. Utbetalningen planeras ske genom ett automatiskt inlösenförfarande under november.