Mitt i krisen: Oscar Engelbert köper fastighet privat av Ilija Batljans SBB

Nyhetsbloggen Börsbullen var först med avslöjandet att bolaget Kvarnfastighetsbolaget IB AB i dagarna bytt namn till Parkgate Kvarngärdet 33:2 AB. Av bolagsinformationen framgår det samtidigt att Oscar Engelbert tagit plats som suppleant i styrelsen samt att Parkgates nytillträdde vd Robert Rosenberg Persson gått in som styrelseledamot. Ilija Batljan avgick samma dag som styrelseledamot och ordförande i bolaget.

Den aktuella fastigheten ligger i Uppsala och går under namnet ”gamla Mejeriet”. Det framgår inte vad Parkgate betalade för fastigheten men enligt handlingar från Knivsta kommun framgår det att en tidigare köpare av fastigheten år 2016 fick betala 15.672 kronor per kvadratmeter, enligt Börsbullen. De senaste tre åren är priserna på bostäder i Uppsala upp med 1,7 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik. Det som också kan noteras är att räntenivån inte förändrats nämnvärt sedan 2016, men kontorshyrorna i Uppsala har under samma period ökat rejält.