Kursraketen presenterar nya mål: Ska nå miljardomsättning

Därtill ska Mips upprätthålla en underliggande rörelsemarginal som överstiger 40 procent och den ordinarie utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av nettoresultatet. Det meddelar Mips i ett pressmeddelande inför bolagets kapitalmarknadsdag som hålls i Stockholm på fredagen.

Enligt de tidigare målen fram till 2020 skulle bolaget nå en försäljning på över 400 miljoner kronor genom organisk tillväxt med en rörelsemarginal på över 40 procent. Vad gäller utdelningen var målet att dela ut 50 procent av nettoresultatet så snart bolaget uppnått finansiell stabilitet.

Under 2018 uppgick nettoomsättningen till 193 miljoner kronor och under det första halvåret 2019 till 128 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 61 procent. Rörelsemarginalen under de sex första månaderna i år ökade till 38,1 procent mot 29,6 procent under samma period i fjol.