Minskade intäkter för Anoto – lägre marginal och omsättning

Vad gäller utsikter skriver Anoto att programvaruutveckling kommer till stor delen att vara avslutad under tredje kvartalet 2019.

"Mobilapparna kommer att vara slutförda i slutet av juli enligt plan. Desktop-programvara kommer att släppas i slutet av augusti enligt plan. Anoto Cloud for Enterprises (ACE), som inkluderar nya molnbaserade Forms Solutions och mönstergenerering, förväntas bli släppta som beta-versioner under Q3 enligt plan. Lösningar avseende aDNA Cloud och Dr. Watson kommer att slutföras under Q4 2019 enligt plan", skriver bolaget.