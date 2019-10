Mindre uppgång på Stockholmsbörsen – SKF backar på rapport

En annan rapportförlorare var massatillverkaren Rottneros. Aktien föll 11,7 procent sedan rörelseresultat mer än halverats till 54 miljoner kronor under tredje kvartalet, på grund av lägre massapriser och höga priser på insatsvaror.

Försvarskoncernen Saab lyfte däremot 3,6 procent sedan både kvartalsförsäljningen och vinsten kommit in en bra bit ovanför analytikernas förväntningar. Förutom kvartalets stora händelser, som den första Gripenleveransen till Brasilien och ordern från den finländska marinen, underströk bolagets avgående vd Håkan Buskhe för Nyhetsbyrån Direkt att Saab även har en underliggande stark tillväxt även på mindre och medelstora order.

SKF, som var tisdagens huvudnummer på rapportfronten, dök brant när rapporten kom vid lunchtid. Rörelseresultatet var i linje med förväntningarna, men tillväxten var ännu svagare än befarat: analytikerna hade i snitt räknat med en organisk tillväxt på -2,7 procent för kvartalet, men utfallet blev hela -3,0. SKF spådde också en lägre efterfrågan för koncernen som helhet under fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal i fjol. Aktien tappade 3,5 procent.

En våldsam kursrusning blev det för Bioarctic, som stack iväg hela 53,5 procent på nyheten om att amerikanska Biogen meddelat att de ansöker om marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten aducanumab vid behandling av alzheimers sjukdom. Bioarctic utvecklar den till aducanumab konkurrerande kandidaten Ban 2401, som i likhet med aducanumab riktar in sig på det som kallas amyloid-beta. Ett annat svenskt alzheimerspecialiserat bolag, Alzinova, lyfte 34 procent.

Sportutrustningsföretaget Sportamore lyfte 14 procent och kontraktstillverkaren Note steg 2,9 procent sedan bolagen visat upp sina kvartalssiffror.

Livekasinoleverantören Evolution Gaming har tecknat avtal med Flutter Entertainments kända varumärken Paddy Power och Betfair, vilket fick aktien att handlas upp 6,8 procent.

Forskningsbolaget Idogen har bedömt att ytterligare belopp från EU-projektet Horizon kommer att betalas ut, vilket gör att bolagets likvida medel räcker till början av 2021 och att projektet inom Horizon 2020 bedöms kunna slutföras. Aktien avancerade 5,7 procent.

Qliro Group, som på måndagskvällen meddelade att det avser notera dotterbolaget Qliro (tidigare kallat Qliro Financial Service), på börsens huvudlista under första halvåret 2020, visade att klart lägre rörelseresultat före av- och nedskrivningar för det tredje kvartalet. Dotterbolaget Nellys resultat försämrades kraftigt under kvartalet då nätmodehandlarens vinst krympte 78 procent - enligt bolaget på grund av lägre marginaler i en svag marknad. Qliro föll nära 10 procent.