Mindre rekyl för basmetaller och olja

Vid 7.30-tiden stod LME:s koppartermin i 6.056 dollar per ton, en uppgång med 0,7 procent för dagen. Zink och nickel var samtidigt upp 0,7 respektive 0,1 procent.

Industrimetallerna har de senaste dagarna backat i takt med att handelskonflikten mellan USA och Kina ökat i intensitet. Kina meddelade på måndagen att landet höjer tullarna på vissa USA-varor från den 1 juni, trots varningar från USA:s president Donald Trump. Budskapet följdes av breda aktieindexnedgångar på Wall Street på måndagen och överlag negativa siffror i Asien på tisdagen.

Brentoljan vände upp från som lägst strax under 70 dollar per fat på måndagen till omkring 70:40 dollar, medan guld - som steg från cirka 1.283 dollar per uns till omkring 1.300 dollar efter den eskalerade handelskonflikten - bara visade marginella rörelser.