Mindre nedgång på Wall Street – Under Armour rasade på rapport

Tisdagen blev en sval historia på Wall Street och när dagens handel summerades var S&P 500 ner 0,3 procent medan Nasdaq hade tappat 0,2 procent och Dow Jones 0,1 procent.

Bland dagens stora förlorare hittar vi Under Armour som rasade 13,7 procent efter att ha presenterat sina senaste kvartalssiffror. I rapporten spådde bolaget försäljningen i Nordamerika skulle minska något under helåret 2019 vilket var en sänkning från den tidigare prognosen om en on oförändrad försäljning i regionen.