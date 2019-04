Mindre nedgång på Wall Street – full gas för Ford efter rapport

På rapportfronten redovisade biltillverkaren Ford på torsdagskvällen en vinst per aktie på 0,44 dollar för det första kvartalet vilket var över analytikernas prognos på 0,26 dollar per aktie enligt Bloombergs sammanställning. Aktien rusar med 7,7 procent i den inledande handeln.

E-handelsjätten Amazon redovisade en vinst per aktie på 7,09 dollar under det första kvartalet 2019. Analytikerna hade i snitt väntat sig en vinst per aktie på 4,67 dollar enligt Bloombergs sammanställning, vilket Di tidigare rapporterat om. Aktien stiger med 0,9 procent i den inledande handeln.

Oljebjässen Exxon redovisade en vinst per aktie på 0,55 dollar vilket var under analytikernas prognos på 0,72 dollar enligt Bloombergs sammanställning. Omsättningen minskade i sin tur med nästan 7 procent. Aktien backar 2,2 procent i den inledande handeln.