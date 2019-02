Mindre nedgång på USA-börserna – Spotify faller på rapport

Varken dollar eller amerikanska räntor rörde sig mycket under president Donald Trumps "State of the Union"-tal.

Inte heller onsdagseftermiddagens statistik över USA:s handelsbalans, med mindre underskott än väntat, gav någon direkt marknadsreaktion.

Vid 16:15-tiden var Dow Jones industriindex ned 0,3 procent till 25.328. Det bredare S&P 500 var ned 0,4 procent till 2.728, medan tekniktunga Nasdaq Composite backade 0,6 procent till 7.357.

Sektorvis syntes genomgående röda siffror med sämst utveckling för kommunikationsbolag som minskade 1,2 procent. Konsumentbolag rörde sig kring oförändrade nivåer.