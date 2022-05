Mindre nedgång på börsen – Cint rasar efter ledningsförändringar

Dagens vinnare:

• Bland OMXS30-bolagen går livekasinobolaget Evolution EVO +1,82% Dagens utveckling mot strömmen med ett lyft på 2,2 procent medan skogsbolaget SCA SCA B +1,51% Dagens utveckling stiger 1,5 procent och bankduon Swedbank SWED A +0,83% Dagens utveckling och SEB SEB A +0,64% Dagens utveckling 0,6 procent.

• Investmentbolaget Lundbergs stiger med 2,1 procent. Bolaget rapporterade vid lunchtid ett substansvärde på 520 kronor per aktie vid utgången av det första kvartalet vilket kan jämföras med 533 kronor vid årsskiftet. Den 20 maj låg siffran på 499 kronor.

• Lundingruvbolaget Filo Mining fortsätter borra efter koppar i projektet Filo Del Sol, och redovisar nu, en dryg vecka efter ett provresultat som fick aktien att rusa, sitt enligt vd ”bästa hål hittills”. Aktien stiger med 9,2 procent på tisdagen och är nu upp 135 procent sedan årsskiftet.

• På tisdagen var det även dags för mjukvarubolaget 4C Strategies att göra entré på First North. Aktien fick ett varmt mottagande och bytte lunchtid ägare för omkring 37,6 kronor per aktie, en uppgång på omkring 7,4 procent jämfört med teckningskursen på 35 kronor per aktie.

Dagens förlorare:

• Konsumentundersökningsbolaget Cint meddelade på måndagskvällen att finanschefen Joakim Andersson och den operativa chefen Andy Ellis lämnar sina positioner i samband med en ommöblering av ledningsgruppen kopplat till den första integrationsfasen av förvärvade Lucid, ett bolag som köptes för drygt 1 miljard dollar i höstas. Aktien rasar med 13 procent.

• Investmentbolaget Kinnevik har sålt totalt 50 miljoner B-aktier i teleoperatören Tele2 för totalt 6,1 miljarder kronor. De avyttrade aktierna motsvarar 7,2 procent av kapitalet i Tele2 samt 26,7 procent av Kinneviks aktier i bolaget innan försäljningen. Försäljningslikviden ger ett pris på omkring 122 kronor per aktie eller en rabatt på omkring 6 procent jämfört med måndagens stängningskurs på 129,75 kronor per aktie. Tele2 faller 8,3 procent på tisdagen medan Kinnevik är ned 0,6 procent.

• Flygbolaget SAS lär i den kvartalsrapport som släpps den 31 maj redovisa ännu en miljardförlust. Det spår Sydbanks Jacob Pedersen i en färsk analys. Rekommendationen sälj upprepas. Aktien faller 6,3 procent.