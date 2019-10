Miljardsmäll för Wallenberg – verkstadsjätten rasar på börsen

Det var den 18 september som Wärtsilä meddelade att orderingången under det tredje kvartalet 2019 varit svagare än väntat. Som en konsekvens meddelade bolaget att det jämförbara rörelseresultatet för 2019 väntas bli omkring 100 miljoner euro lägre än under 2018.

På fredagen redovisade Wätsilä en orderingång på 979 miljoner euro under det tredje kvartalet vilket var 23 procent under analytikernas prognos på 1.267 miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 39 miljoner euro vilket var under väntade 41,9 miljoner euro enligt Infront Datas sammanställning.