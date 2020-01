Michael Bloomberg köper Trumpangrepp för 94 miljoner

Bloombergs kampanjansvariga vill inte avslöja priset för inslaget som når en mångmiljonpublik under finalen i den amerikanska fotbollsligan den 2 februari. Men uppgifter från företrädare för tv-bolaget Fox som sänder Super Bowl pekar på att annonspriset hamnar runt 10 miljoner dollar, eller cirka 94 miljoner kronor, enligt The New York Times.

Reklamfilmen är inte publicerad tidigare.

”Det handlar om att komma under skinnet på Trump”, säger Michael Frazier, talesperson för Bloombergs kampanj.

Bloombergs kampanj har redan spenderat cirka 170 miljoner dollar på reklam i tv och internet.