Mexikos bilproduktion ökade i augusti

Dagens vinnare

• Budgivarna på Cary, Nordic Capital och CVC, har höjt sitt bud på bilglasbolaget från 65 kronor till 70 kronor per aktie. Marknaden är splittrad till tron på att affären kommer att gå igenom. Cary handlas upp drygt 3 procent till 66 kronor på onsdagen, fortfarande en bra bit under det nya budet. Budgivarna lyckades under den första acceptperioden bara få 10 procent av aktieägarna att hoppa på budet på 65 kronor.

• Flera analytiker har pekat ut Nibe som en vinnare inför hösten och Swedbanks chefsstrateg Mattias Isakson säger till Di att bolaget ”står för inslag av strukturell tillväxt och även om vi målar upp ett stagnationsscenario är det här bolag som kan leverera tillväxt ändå”. Nibe-aktien handlas upp över 2 procent på onsdagen.

• Efter att ha varit en förlorare på den uppåtgående börsen under tisdagen var Orrön Energy tillbaka som vinnare igen, på den i övrigt fallande börsen. Aktien handlas vid 13-tiden upp närmare 5 procent efter gårdagens tapp på dryga 6 procent.

• Onlinekasinojätten Evolution fick en köprekommendation i Di i början av veckan och är upp för tredje dagen i rad. Aktien är onsdagens mest omsatta och handlas upp över 2 procent. Sedan årsskiftet är Evolution fortsatt ned över 30 procent.

Dagens förlorare

• Efter att ha behövt sälja ut sina sommarvaror kraftigt nedsatta pressades Clas Ohlsons marginaler under det första kvartalet av det brutna räkenskapsåret. Det och avvecklingen av verksamheten i Storbritannien ledde till en rörelseförlust på 16 miljoner kronor, vilket var kraftigt under Infronts samlade analytikerestimat på 63 miljoner kronor. Att augusti börjat med en rivstart räckte inte för marknaden som handlar ned aktien över 14 procent.

• Efter vad som visade sig vara en tillfällig uppgång under tisdagen handlas H&M under onsdagen återigen ned mest av bolagen på OMXS30. Klädjätten är vid lunchtid ned 3 procent till 110 kronor. Den ström av riktkurssänkningar som drabbat bolaget de senaste veckorna fortsatte under onsdagen, då JP Morgan sänkte H&M från 130 kronor till 95 kronor.

• Isofol som nyligen valde att inte fortsätta sin så kallade Agent-studie kring avancerad kolorektalcancer presenterade under onsdagen nya data från studien. Bolaget slår fast att resultatet pekar på både ett ”kliniskt och affärsmässigt mycket begränsat värde”, vilket de tidigare angett. Aktien som rasat 93 procent på tre månader fortsatte ned närmare 5 procent även på onsdagen.