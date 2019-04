Mercks resultat bättre än väntat – höjer prognosen

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 1,05 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

Intäkterna var 10,8 miljarder dollar. Väntat var intäkter på 10,5 miljarder dollar.

Merck höjer sin prognos för justerad vinsten per aktie helåret 2019 till 4:67-4:78 dollar per aktie. Tidigare intervall var 4:57-4:72 dollar per aktie.

Inför delårsrapporten väntades ett justerat resultat per aktie om 4:67 dollar, enligt Bloomberg News prognossammanställning.