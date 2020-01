Medicinteknikbolag tar sikte på First North

Likviden från erbjudandet ska användas till förberedelser inför serieproduktion av Egoo-kapslarna, avsluta den senare delen av pågående valideringsstudier, fortsatt utveckling av Egoo-plattformen samt till marknads- och personalkostnader, framgår av ett pressmeddelande.

Inför First North-listningen genomför Qlife en nyemission av så kallade units om cirka 50 miljoner kronor före emissionskostnader. Av den totala emissionslikviden kommer Qlife före eventuell övertilldelning att tillföras 39,8 miljoner kronor efter kvittning och återbetalning av ägar- och brygglån samt emissionskostnader.

Emissionskursen är 12:30 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 12:30 kronor. Anmälningsperioden pågår 20 januari-7 februari. Första handelsdag på First North väntas bli den 2 mars.