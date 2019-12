Media markt-ägaren ställer in utdelningen

Det är andra året i följd som Media Markt ställer in utdelningen - dessutom ett år som härjats av inte mindre än fyra ledningsförändringar i försöken att tackla konkurrensen från e-handeln och skära ned på administration i bolaget.

Omorganisationen har kostat omkring 200 miljoner euro under året. Den justerade vinsten väntas komma in på 445-475 miljoner euro i år, jämfört med 423 miljoner euro i fjol. Omsättningen kom in på 21,5 miljarder euro.