May efter senarelagd brexit: "Skyldiga att samarbeta"

Valet av utträdesdatum och om Storbritannien ska delta i valet till EU-parlamentet eller inte är nu upp till de folkvalda i det brittiska parlamentet, förklarar May i det brittiska underhuset, efter att ha återvänt till London från toppmötet i Bryssel.

”Och det måste ske så fort som möjligt”, säger premiärministern.

Hon understryker att Torypartiet och Labour helt enkelt måste samarbeta. Efter framträdandet i parlamentet träffade May oppositionsledaren Jeremy Corbyn för att fortsätta de samtal som påbörjades förra veckan.

En talesperson för Labour säger att bägge partier enades om att fortsätta samtalen för att ta steg mot en kompromiss.

Personer som deltog i toppmötet i Bryssel på onsdagen vittnar anonymt för Reuters om hur Theresa May slog an en historisk ton i sitt anförande. Hon lyfte fram det unika i att Labour och Tories faktiskt påbörjat samtal och konstaterade att partierna inte gjort gemensam sak i parlamentet sedan "The Blitz" – den tyska bombningen av Storbritannien under andra världskriget.

May hade bett EU om en förlängning till den 30 juni, men får till den 31 oktober på sig att förhandla i det brittiska underhuset.