Matra Petroleum handelsstoppad

”Då något förslag till styrelse inte presenterats på den fortsatta årsstämman fattades inget beslut om val av styrelse eller arvodering. Maxim Barskiy kvarstår som registrerad styrelseledamot”, skriver Matra Petroleum i pressmeddelandet.

Tidigare i veckan meddelade Matra Petroleum att bolagets kreditgivare sagt upp alla lån till Matras amerikanska dotterbolag vilket innebär att Matra tvingas betala nästan 700 miljoner kronor direkt, vilket Di tidigare rapporterat om.

Matra Petroleum listades på First North i april 2017. Enligt ägardatatjänsten Holdings är oljeentreprenören Eric Forss bolagets fjärde största ägare med 4,4 procent av aktierna. Han var tidigare styrelseordförande för Alliance Oil som 2013 köptes ut från börsen under kontroversiella former.