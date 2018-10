Marine Harvest i linje med förväntningarna

Bolaget upprepar sin prognos om en slaktvolym på 380.000 ton under 2018. Blickar vi framåt så spår Marine Harvest att slaktvolymen kommer landa på 430.000 ton under 2019 vilket var något över analytikernas prognos på 425.000 ton enligt Infront Data.

Kvartalsutdelningen spikas till 2,6 norska kronor per aktie vilket var något under analytikernas prognos på 2,68 norska kronor per aktie.