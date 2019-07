Oväntad nedgång för industrin i USA

Den amerikanska industrin bjöd dock på en oväntad nedgång. Inköpschefsindexet backade från 50,6 i juni till 50 i juli och landade därmed 1 enhet under analytikernas förväntningar enligt Reuters sammanställning. Juliutfallet är det lägsta på nio år och tio månader, alltså sedan september 2009.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg från 51,5 i juni till 52,2 i maj. Utfallet var en halv enhet över konsensusprognosen på 51,7 enligt Reuters analytikerenkät. Markit noterar dock att uppgången var begränsad och klart lägre än utvecklingen under årets första kvartal.

Delindexet för industriproduktionen halkade under 50-strecket till 48,9, ned från 51,2 i juni. Ett utfall under 50 indikerar ett svagare läge än normalt.

Han noterar också att delindex för sysselsättningen indikerar att 130.000 jobb tillkom under juli, ned från 200.000 per månad i snitt under det andra kvartalet. I tillverkningssektorn minskar sysselsättningen i den snabbaste takten som uppmätts sedan 2009 medan delindex för sysselsättningen i tjänstesektorn ligger på den lägsta nivån sedan april 2017.

”Geopolitisk oro, handelskrig och ökande förväntningar på lägre tillväxt på hemmamarknaden och internationellt har alla drivit ned företagens optimism”, skriver Chris Williamson in en kommentar.